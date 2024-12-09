俞俊安首辦青少年高球訓練營 分享經驗不藏私

（中央社記者陳容琛桃園9日電）台灣男子職業高爾夫好手俞俊安今天首度舉辦青少年高球訓練營，期盼傳授經驗給後輩，並不藏私地分享自己真實想法，目標培養更多台灣明日之星。

現年26歲的俞俊安本季在美國PGA巡迴賽表現亮眼，出賽27場有15場晉級，賺進328萬美元（約新台幣1.07億元），並在桑德斯農場錦標賽封王，加入PGA短短2年就實現冠軍夢，還代表台灣站上巴黎奧運的殿堂。

近期回到台灣備戰明年賽季，俞俊安今天在東方球場首度舉辦青少年訓練營，他接受媒體聯訪時表示，活動的初衷是希望傳授經驗，把自己所學的東西傳承給後輩，「有需要的東西都分享，不管是心態、動作或是觀念都好，期望幫助他們在未來更進一步。」

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俞俊安指出，被詢問最多的是心態問題，包含面對壓力、緊張時候應該怎麼面對，「他們會問我延長賽或是推桿在想什麼，我就把最真實的想法告訴他們。」未來不排除常態性舉辦訓練營，俞俊安認為只要能夠幫助台灣小將，哪怕是1、2個觀念或1個動作，都期望朝著這個方向前進。

自認還有很多需要學習，俞俊安期望在休賽季加強切桿，讓整體狀態再穩定一點，並將目標鎖定明年的美國名人賽，「從小我最想打比賽，所以自己蠻期待的，希望在那座球場有好的表現，我的爸爸、媽媽應該也會去，不過就算沒有打好，我相信也能得到寶貴經驗。」（編輯：李亨山）1131209