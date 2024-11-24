俞俊安2024年PGA最終戰 RSM菁英賽第3天並列第12

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（中央社記者黎建忠台北24日電）台灣男子職業高爾夫好手俞俊安今天在美巡RSM菁英賽第3回合，抓2博蒂、吞1柏忌繳出69桿，並以3天低於標準8桿的204桿，暫時並列第12名，落後2位並列領先者6桿。

美國職業高爾夫協會（PGA）的RSM菁英賽總獎金760萬美元（約新台幣2.5億元），也是今年PGA賽季中，最後1場具有聯邦盃積分的比賽。

RSM菁英賽結束後，就剩下由伍茲（Tiger Woods）主辦的英雄世界挑戰賽，此賽事雖有世界排名積分，但不給予聯邦盃積分。

已經在本季實現了美巡賽首勝的俞俊安，在本季最後1場比賽前2回合以135桿暫居第9，並落後領先者4桿差距；不料今天號稱「排名移動日」的第3回合，俞俊安收穫不大，下場前9洞全都打Par，錯失追近桿數的機會。

俞俊安一直到第11洞才首度抓博蒂入袋，但隨即在標準3桿的第12洞，他開球沒上果嶺，接著切球又發生失誤，最終吞下柏忌。

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俞俊安到了標準5桿的第14洞，他開球長達311碼，雖然第2桿打到果嶺前沙坑，但俞俊安發揮出色技巧，從沙坑中輕鬆切上果嶺再推進10呎推桿順利抓博蒂。

俞俊安在聯邦盃季後賽結束後登場的秋季系列賽表現優異，除了獲得1場冠軍外，目前年度積分暫居第61名，若俞俊安在明天最終回合結束後，積分能擠進前60名的話，明年賽季又可多了圓石灘配對賽與創世紀邀請賽2場高獎金大賽的參賽資格。（編輯：管中維）1131124