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潘政琮最終回合繳66桿 美巡ZOZO錦標賽並列第6名

2024/10/27 17:03
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（中央社記者黎建忠台北27日電）在日本舉行的美巡ZOZO錦標賽今天進行最終回合，台灣好手潘政琮抓6博蒂、吞2柏忌繳出66桿，以4天低於標準13桿的267桿、並列第6名作收，冠軍則為哥倫比亞選手艾佳瓦利亞。

ZOZO錦標賽是美國職業高爾夫巡迴賽（PGA）在日本舉辦的賽事，由美巡和日巡共同認證，限定78名球員參賽，包括去年聯邦盃積分前60名的美巡賽好手（遇缺遞補），今年台灣有潘政琮、俞俊安參賽。

台灣男子職業高爾夫好手潘政琮昨天在第3回合繳出平標準的70桿，今天立刻回神，前9洞表現起伏，抓3博蒂、吞2柏忌繳出33桿，後9洞進帳3博蒂、0失誤。

潘政琮在收尾的559碼、標準5桿第18洞，2桿就直接攻上果嶺，接著2推精彩抓博蒂收尾。

至於前3天打完並列第4名的台灣好手俞俊安今天表現稍微失常，下場第1洞就吞下雙柏忌，最終以高於標準1桿的71桿作收，並以4天低於標準10桿的270桿、並列第16名結尾。

俞俊安今天在最終回合平均果嶺1.85次推桿，和本週平均的1.73次推桿有些落差，也連帶讓他最終回合沒機會上演逆轉秀。

現年30歲的哥倫比亞選手艾佳瓦利亞（Nico Echavarria），最終以260桿、1桿之差，拿下生涯第2座美巡賽冠軍。（編輯：張雅淨）1131027

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