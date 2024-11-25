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俞俊安結束本季美巡最終戰 RSM菁英賽並列第11

2024/11/25 11:56
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（中央社記者黎建忠台北25日電）台灣男子職業高爾夫好手俞俊安，今天在美巡RSM菁英賽最終回合強勢反彈，抓6博蒂、吞2柏忌繳出66桿，並以4天低於標準12桿的270桿、並列第11名作收，結束今年賽季。

美國職業高爾夫協會（PGA）的RSM菁英賽總獎金760萬美元（約新台幣2.5億元），也是今年PGA賽季中，最後1場具有聯邦盃積分的比賽。

RSM菁英賽結束後，就剩下由伍茲（Tiger Woods）主辦的英雄世界挑戰賽，此賽事雖有世界排名積分，但不給予聯邦盃積分。

俞俊安今天在最終回合表現出色，開球上球道率高達78.5%，且平均開球距離達303碼，標準桿上果嶺率也有72.22%的水準，讓他繳出4天來最低的66桿，排名如願回升。

最終冠軍由地主球員麥尼萊（Maverick McNealy），以4天低於標準16桿的266桿、1桿之差帶走冠軍盃。

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RSM菁英賽預計也是俞俊安本賽季最後一場比賽，最終以並列第11名作收後，讓他的聯邦盃積分來到第58名，明年賽季又可多了圓石灘配對賽與創世紀邀請賽2場高獎金大賽的參賽資格。

現年26歲的俞俊安，算是結束了完美的賽季，他今年出賽27場，有15場晉級，賺進328萬美元（約新台幣1.07億元），並且在桑德斯農場錦標賽封王，加入PGA短短2年就實現冠軍夢。（編輯：李亨山）1131125

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俞俊安
俞俊安2024年PGA最終戰 RSM菁英賽第3天並列第12潘政琮最終回合繳66桿 美巡ZOZO錦標賽並列第6名
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