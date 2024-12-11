12強賽台灣英雄張政禹回花蓮探親 玉里松浦里沾光

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）世界棒球12強賽台灣隊奪冠至今喜悅不減，球員張政禹今天與阿嬤回花蓮玉里探親，鎮長龔文俊貼紅榜慶賀指出，張政禹有松浦血統，為國爭光也為玉里爭氣，更讓松浦里名氣響亮。

鎮公所表示，張政禹的阿嬤是玉里鎮松浦里阿美族人，張政禹的舅公張文榮是玉里滿自然部落的頭目，阿嬤嫁到屏東後在當地發展，這次張政禹陪同阿嬤等家人回玉里探親，將獲得冠軍的榮耀與喜悅和族人分享。

張政禹與2名兄弟從小都熱愛棒球，弟弟張士綸目前在中信兄弟隊效力，哥哥張棋宏大一時受傷後就休學轉做裝潢工作，但仍在高雄獵豹突擊棒球隊打社乙組；3兄弟感情融洽、相互扶持，張政禹說，若沒有哥哥就不會有今天的他。

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談到經典賽資格賽，張政禹說，很珍惜為台灣比賽的機會，只要國家徵召一定義不容辭。他說，自己是阿美族人，從小接受原民會的幫助，這次利用休賽季與家人回到部落，「我是這裡出生的孩子，想讓外界知道有松浦這個地方」。

龔文俊指出，體育發展一直是公所加強的重點，尤其玉里河東地區人才輩出，包括「台灣最速男」楊俊瀚、田徑好手謝喜恩都來自松浦；張政禹雖然出生成長在屏東，但是他有著松浦阿美的血統。（編輯：郭諭儒）1131211