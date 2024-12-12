新北U18棒球賽高雄晉8強 張育豪目標全方位捕手

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（中央社記者楊啟芳新北12日電）新北富邦國際城市U18棒球邀請賽今天進行複賽，三重棒球場首場賽事高雄市隊9比1擊退澳洲昆士蘭隊、晉級8強，其中張育豪敲出2支長打，他表示，未來目標是成為全方位捕手。

高雄市隊此戰全場出現9支安打，其中第4棒張育豪在第1局敲出三壘安打，第3局再敲二壘安打。高雄市總教練洪榮宏表示，張育豪屬於攻擊型捕手，希望他的攻擊企圖心發揮出來，「他的推打能力過去就很好，現在希望多一點攻擊方向往左邊（拉打）。」

不過張育豪還在尋求高中首轟，他說：「我也想表現出來，但有時候要天時地利人和，前幾天打很紮實都被吹回來。」至於今天的攻擊策略，他指出，「昨天在調整的時候，發現只要球帶得進來、往中間去設定，順勢打到那邊的球比較會飛。」

日前張育豪參與NIKE青棒訓練營時，接受中職味全龍隊捕手吉力吉撈．鞏冠的指導，張育豪提到，「那時候學長說不用太刻意拉打，但就是全力揮擊，球才會強勁，昨天經過跟同學、教練討論，我覺得今天有改變，照著這樣模式去走。」

張育豪其實國三時才轉練捕手，當時受傷回來時，教練問他要不要嘗試當捕手，「我原本想說內野好好的為什麼要當捕手，但後來想說我這種體型可能當捕手出路比較好，也比較不會分心。」

傳球臂力不錯的張育豪也提到，自己各方面都可以再更好，「不只是想當攻擊型捕手，想當全方位捕手。」（編輯：張雅淨）1131212