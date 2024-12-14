胡金龍棒球歷史展喊話拿總冠軍 別讓賴總統等太久

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（中央社記者謝靜雯新北14日電）「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，即日起至29日在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場登場，統一獅球星胡金龍出席分享會，許願退休前再拿一座總冠軍，「別讓總統賴清德等太久。」

台南400系列活動「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展在亞太國際棒球訓練中心成棒主球場登場，今天邀請中職統一7-ELEVEn獅隊球星胡金龍出席棒球展座談分享會，在台南出生長大的胡金龍從基層、旅外打拚再回到家鄉，出席分享會讓台南棒球歷史展別具意義。

今天也是胡金龍首度踏入亞太棒球村成棒主球場，對於即將落成的主球場充滿期待，希望這個球場在台南市府規劃下，能展現有別於現有球場的特色，也期待能夠站上亞太棒球場進行職棒賽事。

迎接2025年職棒賽季，胡金龍喊話希望能在退休前再拿一座總冠軍，「好久沒有進總統府了，別讓總統賴清德等太久。」他也提到很了解身體狀況，面對職業高張力比賽，現在身體的恢復需要比較久的時間，還是希望能健康出賽，帶給球隊幫助。

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本次棒球展座談分享會現場球迷非常熱絡，與胡金龍進行各項互動提問，有球迷詢問大聯盟春訓與台灣職棒春訓的差異性，胡金龍經驗分享，訓練量、訓練內容都差不多，主要差異是硬體訓練環境，在美國大聯盟春訓有4、5個場地供運用訓練，而台灣相對硬體上比較簡單，整體訓練時間上的差異就有很大的落差。

胡金龍也提到，今年春訓在亞太成棒副球場、室內球場訓練，在訓練時效就有顯著提升，期待亞太棒球村成棒主球場的完工後，在市府的完善規劃下，未來各項硬體環境都能被充分運用，除了職棒外，也能照顧到基層，讓台灣棒球蓬勃發展從基層開始到職棒都不遺漏。（編輯：陳政偉）1131214