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城市盃青少棒賽 吳紹宇埋伏8棒敲3安率重慶搶勝

2024/12/22 14:40（12/22 15:16 更新）
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台北城市盃青少棒賽北市重慶國中投打發揮，球員吳紹宇（圖）22日把握先發機會有表現，單場敲3安貢獻2分打點，重慶國中最終以8比1，5局擊敗日本松山隊。中央社記者謝靜雯攝 113年12月22日
台北城市盃青少棒賽北市重慶國中投打發揮，球員吳紹宇（圖）22日把握先發機會有表現，單場敲3安貢獻2分打點，重慶國中最終以8比1，5局擊敗日本松山隊。中央社記者謝靜雯攝 113年12月22日
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）城市盃青少棒賽北市重慶國中投打發揮，吳紹宇埋伏後段棒次首場先發出賽把握機會表現，單場敲3安貢獻2分打點，率隊以8比1、5局擊敗日本松山隊、勝場開張。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽昨天開打，北市重慶國中昨天首戰不敵台中中山國中，今天與日本松山隊交手，由李芳模擔任先發投手、扛3棒，李芳模投5局僅失1分非責失分、好投壓制率隊搶勝。

重慶打線發揮，團隊敲出9支安打，吳紹宇埋伏8棒，3局下敲出安打，4局下也敲出安打，5局下敲出個人單場第3支安打、一棒2分，幫助球隊達到提前結束比賽分差，今天單場3安貢獻2分打點、打擊表現最亮眼。

重慶總教練李清堂表示，吳紹宇去年也有入選U12世界盃培訓名單中，是打擊、守備都算不錯的球員，屬於安打型打者，內野守備範圍很廣，處理球的觀念很好。

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吳紹宇表示，昨天比賽板凳待命、沒有出賽機會，今天可以先發，就想好好把握機會有表現；國一時也曾在台日交流賽中對過日本隊，感受到日本球隊的拚勁很好；內野守備二壘最有信心，也可以守游擊。

吳紹宇提到，家中雖然沒有其他親戚在打球，但因為從小跟著家人一起看棒球、產生興趣，雖然沒有特別的偶像，但是中職中信兄弟的球迷，平時看比賽也會觀察兄弟內野手江坤宇的守備。（編輯：張雅淨）1131222

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李芳模城市盃青少棒球速138公里勝投 助重慶搶勝
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