李芳模城市盃青少棒球速138公里勝投 助重慶搶勝

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）城市盃青少棒賽北市重慶國中李芳模今天先發投5局無責失分，飆出個人球速新高138公里，率隊以8比1、5局擊敗日本松山，搶下首勝，他也設下目標，盼國中畢業球速突破140公里。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽台北市重慶國中今天與日本松山隊交手，重慶李芳模擔任先發投手、扛3棒，投球表現用84球投5局，僅被敲出3支安打，投出8次三振，沒有四死球保送，失掉1分非責失分、奪下勝投，打擊則是3打數沒有敲出安打。

重慶總教練李清堂表示，李芳模今天投球表現不錯，但可能太過於要求球速，身體反而有點僵硬，打擊方面則沒有預期發揮；李清堂表示，李芳模目前無論投球、打擊都是球隊倚賴的戰力，但現階段評估打擊發展可能較佳，若身材有再成長，投球表現也會再加分。

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李芳模自評今天投球表現比預期好，雖然先前友誼賽時有點受傷，但今天球速有發揮，先前最快球速約135公里，今天有突破、投出138公里。

李芳模透露暑假時曾到日本打3場比賽、收穫很多，很喜歡日本打球的環境，感覺日本球隊更重視細節；國三的李芳模目前還是投球、打擊兩端都喜歡，偶像是美職洛杉磯道奇隊球星貝茲（Mookie Betts），目標是國中畢業前球速突破140公里。（編輯：李亨山）1131222