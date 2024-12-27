TPBL戰神攻克夢想家主場 中止近期3連敗

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（中央社記者陳容琛台北27日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）台北台新戰神隊洋將米勒（Malcolm Miller）今天攻下18分、12籃板，搭配隊友丁聖儒穿針引線，客場以86比69擊敗福爾摩沙夢想家隊，中止近期3連敗。

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戰神在台中洲際迷你蛋面對挑戰主場7連勝的夢想家，雙方上半場陷入膠著，但戰神第4節一舉擴大領先優勢，在米勒「雙10」表現帶領下，加上錢肯尼挹注16分，最後以17分差突破夢想家主場。

在戰神洋將麥卡倫（Ray McCallum）受傷回美國治療情況下，扛起主控角色、全場傳出9次助攻的丁聖儒笑說，投籃手感不是很好，主要扮演球隊潤滑劑，幫本土球員與洋將溝通，這場勝利對氣勢、團隊氣氛是很好的提升。

戰神總教練許皓程賽後接受媒體聯訪表示，台灣籃壇一直難攻克夢想家主場，他對球員表現感到驕傲，保持48分鐘專注度，從一開始就遵循教練團制訂的比賽計畫，「就算碰到不利於我們的情況，還是鼓勵彼此前進。」（編輯：李明宗）1131227