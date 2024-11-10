TPBL丁聖儒先發數據爆發 笑稱贏球比大三元還開心

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（中央社記者黎建忠台北10日電）今年球季坐穩戰神先發後衛的丁聖儒個人數據爆發，還在今天台灣職業籃球大聯盟（TPBL）對攻城獅的比賽中，成為聯盟首名締造大三元的球員，賽後他笑說：「比起大三元，我更開心球隊贏球。」

現年26歲的丁聖儒，雖然身高僅174公分，但運球推進速度超快，也被網友戲稱「丁丁小跑車」。他從松山高中畢業後，前往美國留學也練球，留學3年後返台延續球員生涯。

丁聖儒先加盟P. LEAGUE+聯盟桃園領航猿，但一場球都沒打就離隊，隨後加入T1聯盟台中太陽，待了2年後雙方解除合約，隨即加入去年新成軍的台北台新戰神。

去年球季戰神雖一路殺進總冠軍戰，但後衛的位置上，已經有林秉聖、曹薰襄2人卡位，丁聖儒多半以替補身分出賽；今年林秉聖前進中國男子籃球職業聯賽（CBA）淘金，曹薰襄則明顯狀況不佳，讓丁聖儒不但坐上先發位置，且角色更為吃重。

今年丁聖儒數據大爆發，5場比賽平均13分是球隊本土球員最高分，另外6.8次助攻、三分球命中數1.8個、命中率42.9%都是全隊第1，至於每場1.2次抄截則是全隊第2；並且在今天繳出15分、11籃板、12助攻的大三元數據。

丁聖儒賽後接受媒體訪問時表示，雖然很開心能拿到這樣的數據（大三元），成為聯盟第一人，「但我相信後面還會有很多人辦到，最開心的還是球隊能贏球。」

丁聖儒強調，其實前幾場比賽球隊都有進步，「過去我們很容易因為一個漏防或者失誤，就會想要在進攻時靠著個人能力要回來，其實這樣很不好，我也還在學習改掉這個毛病。」

戰神總教練許皓程也盛讚子弟兵，「下半場全都靠他（丁聖儒）穿針引線活絡全隊攻勢，球隊才能有這樣的表現。相信這一勝對於全隊的球員來說，都能在自信心上增加不少，也很感謝球員始終堅信教練團的策略。」（編輯：張雅淨）1131110