NBA柯瑞火力噴發三分球8投全中 勇士大勝76人

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）美國職籃NBA金州勇士球星柯瑞今天三分出手彈無虛發，全場8投全中攻下最高的30分外，另還送出10助攻，率隊以139比105打爆費城76人，賞給對手2連敗。

近況不佳的勇士過去9場比賽僅拿下2勝，今天主場以逸待勞迎戰連2天出賽的76人，這也是兩隊本季首度交鋒。

勇士首節三分火力全開，全隊11投7中，施洛德（Dennis Schroder）就貢獻3顆，率隊取得35比19領先，反觀76人7投皆墨，陷入苦戰。

次節開局76人連續3記三分球，一度追成28比40，而柯瑞（Stephen Curry）、沃特斯（Lindy Waters III）隨即還以顏色、穩住局面，半場結束勇士仍握有16分領先。

76人第3節靠著恩比德（Joel Embiid）苦撐，而勇士的柯瑞則是持續發威，將分數拉開至103比78。

柯瑞決勝節手感持續火燙，倒數9分多鐘連續在外線開火，將領先差距擴大至30分，也提前底定比賽勝負。

柯瑞今天8次三分出手全中，攻下全場最高30分，外加6籃板、10助攻，根據美國數據網站StatMuse統計，這是他生涯在三分線外沒有失手的前提下，單場命中數新高。

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另一個美國數據網站StatMamba指出，這也是柯瑞滿35歲後，第40次單場至少攻下30分，超越喬丹（Michael Jordan）的39次，排名第1的是湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）的107次。

勇士包括柯瑞在內共7人得分達雙位數，其中又以庫明加（Jonathan Kuminga）20分次高。至於76人不僅團隊助攻僅16次，比對手少26次，三分球命中率也僅29%，全隊得分以恩比德28分最高，另有14籃板。（編輯：龍柏安）1140103