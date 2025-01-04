耶南德茲續留道奇 冠軍成員稱球隊給他自信

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（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）去年世界大賽冠軍洛杉磯道奇隊宣布，以3年6600萬美元合約留下外野手耶南德茲。耶南德茲表示，道奇是一支很不一樣的球隊，讓他打球很有自信。

道奇今天宣布，以3年6600萬美元（約新台幣21.6億元）合約，留下冠軍隊成員耶南德茲（Teoscar Hernandez）。他是道奇去年擊退洋基、奪世界大賽冠軍的主力戰將之一。

耶南德茲去年以1年合約加入道奇，不只入選明星賽、奪全壘打大賽冠軍，拿下生涯第3座銀棒獎，同時入手世界大賽冠軍戒指。他在季後成為自由球員，如今得到道奇的續留。

耶南德茲今天在道奇球場出席加盟儀式。他表示，成為自由球員之後，也得到幾支球隊提出合約，價碼都比道奇多500萬美元到600萬美元（約新台幣1.6億到2億元），但他一心想要留在道奇「錢不是問題」。

他說道奇隊是「不一樣」的球隊，「他們給我自信，我在其他球隊沒有這樣的感覺」。32歲的耶南德茲曾效力休士頓太空人、多倫多藍鳥、西雅圖水手。

耶南德茲說：「他們相信我可以拿出的任何表現。這對我來說是最重要的，這激勵著我，在穿上道奇球衣時，可以繳出最佳表現。」

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，耶南德茲不僅是球技上表現出色，他更是一名「可以讓身邊的人更好」、能帶動團隊的球員，對球隊幫助很大。（編輯：高照芬）1140104