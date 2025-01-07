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勝騎士與獅談續約剩細節 委內瑞拉冬盟不再出賽

2025/1/7 15:11
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（中央社記者謝靜雯台北7日電）洋投勝騎士（Mario Sanchez）為中職去年勝投、奪三振王，根據外媒報導，勝騎士因與台灣球隊談約、將不再於委內瑞拉冬盟出賽，獅隊領隊蘇泰安也證實談約剩細節。

勝騎士2023年起效力中職統一7-ELEVEn獅隊，去年整季出賽26場，戰績14勝5敗，投出167次三振，防禦率2.49，為中職年度勝投、奪三振王， 也是獅隊上半季順利封王的功臣之一。

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勝騎士季後也有代表委內瑞拉打世界12強棒球賽，後加入佐里亞老鷹隊（Aguilas del Zulia）在委內瑞拉冬季聯盟出賽，根據外媒報導，勝騎士因為正與台灣球隊談2025年球季合約，將不會再出賽。勝騎士前一場出賽為當地時間4日先發。

獅隊領隊蘇泰安證實，與勝騎士合約只剩一些細節，也表示勝騎士在委內瑞拉冬盟前一場投完後，已回覆獅隊正式關機。（編輯：張雅淨）1140107

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