沈忠興當領頭羊大專聯賽連6戰敲安 再拚中職選秀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台中7日電）大專棒球聯賽（公開一級）複賽中信科大大四野手沈忠興當領頭羊、讓教練看見改變，今天單場3安1打點、連6戰敲安，助隊以8比3擊敗輔大；沈忠興兩度挑戰中職選秀失利，提升守備再拚最後一次。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽中信科大今天與輔仁大學交手，3棒沈忠興1局上敲出安打，3局上適時安打送回球隊第1分，9局上再敲出個人單場第3安，複賽目前為止連6場出賽敲安。

中信科大教練李千賢表示，沈忠興算是陣中最好的打者之一，跟莊中華都是球隊倚賴的火力中心，關鍵時刻幾乎都靠兩人在打；沈忠興雖然連兩年挑戰選秀失利，但也明白不足，多練守備位置、希望可以提升競爭力。

李千賢表示，沈忠興除了二壘、游擊之外，還有多練三壘，打擊方面屬於安打型球員，打擊穩定性佳，這一年觀察守備穩定性也進步很多，升上大四也展現老大哥風範當領頭羊，是讓教練團看見最大的改變。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

沈忠興表示，大專聯賽出賽打擊近況還不錯、擊球節奏滿好的，教練有提醒確實擊球，打扎實就有機會形成安打，這也是最後一次打大專聯賽了，希望珍惜每場比賽機會。

沈忠興2023、2024年挑戰中職選秀都未獲得球隊青睞，他也明白可能是差在守備，包括守備範圍和臂力都需要再加強，自評過去容易起伏大、現在變得更穩定；今年會再挑戰選秀，給自己最後一次機會，如果再落選應該就會放棄職棒夢、往業餘球隊找機會。（編輯：張雅淨）1140107