鄭昭誠檢討不好觀感行為 大專聯賽助文化保晉級生機

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）大專棒球聯賽複賽文化大學今天與嘉義大學交手沒有退路，文化大學鄭昭誠3安1打點，率隊6比4搶勝、保晉級生機；鄭昭誠檢討前一場情緒不佳造成不好觀感，強烈渴望帶領球隊打回天母（4強）。

113學年度大專棒球聯賽（公開一級）8強複賽文化大學今天與嘉義大學交手，輸球就淘汰，文化大學鄭昭誠1局下選到四壞保送，2局下敲出安打，6局下也敲安，8局下球隊4比3領先時，補上二壘打替球隊多添保險分，再靠著隊友安打跑回團隊第6分。

鄭昭誠單場3安1打點2得分，獲選單場最有價值球員（MVP），他不好意思地提到，前一場守備時因為失誤有摔手套動作造成觀感不佳，也受到批評，其實很自責，比賽結束後想了很久。

鄭昭誠解釋，明明可以帶領球隊贏球卻沒做好，有在球隊群組跟大家說抱歉，但隊友鼓勵球隊還是需要他，讓他比較釋懷，今天算是「洗白」，「接下來的比賽，我要帶著大家一起贏球，很開心今天有做到，我們真的很想打回天母。」大專聯賽4強決賽比賽場地在天母棒球場。

鄭昭誠表示，球隊中沒有明星球員、是打團體戰，團隊氣氛很好，大家都有做好分內工作；鄭昭誠去年參加中職選秀落選，他自評穩定度還要再提升，太想要贏球反而會造成反效果。

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文化大學總教練李軾揚表示，打到目前為止沒有一場是好打的，今天攻擊有甦醒，打到複賽了應該要越來越穩定，如果有機會打到決賽，這會成為不錯的養分。

李軾揚提到，鄭昭誠其實具備打職棒的能力，有速度和打擊爆發力，但心態上需磨練更穩定，先發陣容中高年級球員不多，知道大三的鄭昭誠很想贏球，但學生球隊心態的穩定度還是要好一點。（編輯：張雅淨）1140108