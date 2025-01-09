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NBA亞歷山大轟31分無用 雷霆15連勝遭騎士斬斷[影]

2025/1/9 12:08（1/9 12:17 更新）
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雷霆當家球星亞歷山大（前）。（圖取自facebook.com/okcthunder）
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（中央社記者陳容琛台北9日電）美國職籃NBA奧克拉荷馬雷霆今天與克里夫蘭騎士上演頂尖對決，雖然當家球星亞歷山大攻下全場最高31分，但雷霆仍以122比129惜敗，同時中斷15連勝。

已經超過1個月在NBA例行賽未嘗敗績的雷霆，近期才剛摘下破隊史紀錄的15連勝，今天作客全聯盟戰績最佳、處於10連勝狀態的騎士，目標希望延續連勝，其中騎士是聯盟中最擅長進攻的球隊之一，而雷霆則是稱霸多項團隊防守數據，因此也被視為「矛盾對決」。

此役兩隊戰況頗有NBA總冠軍賽的氛圍，比賽中發生30次互換領先，而且分差從未達到雙位數。最關鍵的是第4節終場前1分19秒，騎士僅領先3分，密契爾（Donovan Mitchell）卻被吹犯規，所幸騎士教練團立刻提出挑戰並成功，隨後莫布里（Evan Mobley）投進致勝2分，一舉澆熄雷霆的反撲氣焰。

本場雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）攻下全場最高31分，搭配威廉斯（Jalen Williams）的25分、9助攻，中鋒哈特史坦（Isaiah Hartenstein）也挹注「準大三元」18分、11籃板、8助攻，可惜未能攜手持續推高雷霆的隊史連勝紀錄。

而騎士球星密契爾雖然手感不佳，全場僅貢獻11分、6籃板，不過先發5人得分皆達到雙位數，其中以中鋒艾倫（Jarrett Allen）攻下25分、11籃板、6助攻最為搶眼，不僅幫助騎士完成11連勝，甚至本季面對西區球隊仍維持不敗金身。（編輯：李亨山）1140109

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