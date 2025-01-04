巴特勒挨罰禁賽7場 熱火不留人願聽交易報價

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（中央社邁阿密3日綜合外電報導）美國職籃NBA邁阿密熱火今天以多次做出不利球隊行為為由，懲處巴特勒（Jimmy Butler）禁賽7場，並將聽取各隊對他的交易報價。

路透社報導，巴特勒昨天表示，他「大概」都不會再對為熱火效力感到滿足，基本上就是要求熱火將他交易出去。

熱火今天發出聲明說：「巴特勒在本季期間，尤其是過去數週多次做出不利球隊行為，因此禁賽7場。」

熱火還說：「他透過言行表態他不想再留在此隊。巴特勒和他的代表已指出他們希望被交易，因此我們將會聽取報價。」

熱火總裁萊里（Pat Riley）上週才強調球隊「不會交易巴特勒」。

熱火昨天在主場以115比128敗給印第安納溜馬，巴特勒當時上場27分鐘6投3中，繳出9分。他賽後告訴媒體：「我希望看到自己找回打籃球的樂趣。不管那會在哪裡，我們很快就會找到答案。」

巴特勒還說：「我在場外很開心，但我想回到某種主宰的感覺，我想打球、想幫球隊贏球，但現在我沒做到這點。」

熱火元旦以119比108擊敗紐奧良鵜鶘，巴特勒當時上場25分鐘也只拿9分。體育頻道ESPN報導，巴特勒在隊上人員暗示他沒盡全力後要求交易。巴特勒先前因身體不適休陣，元旦的比賽是他自去年12月20日以來首戰。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1140104