NBA熱火巴特勒離隊傳言不斷 萊里澄清：不會交易

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（中央社記者黎建忠台北27日電）美國職籃NBA邁阿密熱火，今天靠著「英雄哥」赫洛讀秒階段的致勝中距離，率隊以89比88擊敗奧蘭多魔術。不過球隊一哥巴特勒的交易傳聞不斷，逼得總裁萊里再度澄清：「不會交易。」

熱火今天作客魔術主場，儘管一度落後達17分，但全隊不放棄努力追分；終場前6分20秒雙方戰成80比80平手，隨後兩隊進入拉鋸戰。

魔術靠著畢塔吉（Goga Bitadze）在終場前4.2秒籃下得手，取得88比87超前，不過熱火在暫停過後，由「英雄哥」赫洛（Tyler Herro）在中距離擺脫對手看防跳投得手，時間剩下0.1秒，也等於宣判魔術死刑。

熱火雖然拿下這場勝利，但全隊卻籠罩著精神領袖巴特勒將被交易的傳言風波。

根據ESPN資深記者查蘭尼亞（Shams Charania）報導，當家球星、現年35歲的巴特勒（Jimmy Butler）已經做好離隊的準備，而他也已經連續3場比賽缺席，根據球隊資料，巴特勒是因為「生病」才沒有出賽。

根據ESPN報導，熱火總裁萊里（Pat Riley）今天也再度澄清，強調球隊「不會交易巴特勒。」

萊里強調，「我們向來不會對於謠言進行澄清，但這次的交易傳聞已經影響到整個球隊和球員，所以我們必須把話說清楚。」

巴特勒生涯效力過4支球隊，他在2019-20年賽季加入熱火，並且在2023-24年球季簽下3年1.46億美元（約新台幣46億元）的合約，不過最後1年為球員選項。也就是說，2024-25年球季結束後，巴特勒可以自行選擇剩餘的最後一年是否續留熱火。根據NBA時程規定，明年2月6日是聯盟的交易截止日。（編輯：陳政偉）1131227