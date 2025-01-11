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吳芳嫺開季女雙8連勝 荷巴特網球賽摘冠

2025/1/11 14:43（1/11 15:08 更新）
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台灣選手吳芳嫺（圖）與中國搭檔蔣欣玗11日在荷巴特網球賽女雙決賽，以6比1、7比6（8比6）擊敗羅馬尼亞的尼庫勒斯古、匈牙利的史托勒，開季連2站奪冠。（中央社檔案照片）
台灣選手吳芳嫺（圖）與中國搭檔蔣欣玗11日在荷巴特網球賽女雙決賽，以6比1、7比6（8比6）擊敗羅馬尼亞的尼庫勒斯古、匈牙利的史托勒，開季連2站奪冠。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃巧雯台北11日電）台灣選手吳芳嫺與中國搭檔蔣欣玗延續上週奪冠氣勢，今天在WTA250等級荷巴特網球賽女雙決賽，以6比1、7比6（8比6）擊敗羅馬尼亞的尼庫勒斯古、匈牙利的史托勒，開季8連勝、連2站捧冠。

吳芳嫺1月5日與蔣欣玗剛在紐西蘭奧克蘭女網賽攜手登頂，拿下合拍首冠，隔日一早馬不停蹄趕往澳洲，在荷巴特網球賽再度攜手，並展現默契，一路過關斬將，將開季連勝場次推進至7場，包括在女雙4強扳倒頭號種子。

吳芳嫺與蔣欣玗女雙決賽出戰羅馬尼亞尼的尼庫勒斯古（Monica Niculescu）、匈牙利的史托勒（Fanny Stollar）這組歐洲聯軍。

「海峽組合」開賽勢如破竹，三度攻破對手發球局、一口氣連拿6局，以6比1搶下首盤。

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兩組人馬在次盤前段互破，並一路僵持至搶7，「海峽組合」雖歷經1比3落後，但展現韌性、持續追趕，以6比4超前，儘管錯過2個金牌點機會，所幸仍頂住壓力，最終以7比6（8比6）贏得勝利。

「海峽組合」開季連2站稱后，吳芳嫺更是拿下生涯第3座世界女子職業網球協會（WTA）巡迴賽女雙冠軍，也為她接下來迎接澳網賽事增添信心。（編輯：李亨山）1140111

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吳芳嫺荷巴特網球賽女雙封后 連2站摘冠吳芳嫺闖WTA荷巴特網賽女雙冠軍戰 拚本季第2冠
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