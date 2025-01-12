陳傑憲12強奪冠後活動滿檔 盼棒球圈曝光度更高

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）世界12強棒球賽「台灣隊長」陳傑憲從去年12月開始就活動滿檔，他今天出席代言活動時表示，希望透過12強奪冠讓大家曝光度變高，也是給後輩一個動力，希望把棒球圈帶起來。

世界12強棒球賽台灣隊在去年11月擊退日本、拿下世界第一榮耀，台灣隊球員的人氣也跟著水漲船高，尤其「台灣隊長」陳傑憲更是活動、代言接不完。

陳傑憲今天出席東湧熱水器代言活動時感謝廠商肯定，被問到挑選代言的標準，他指出，「包括在台灣的聲譽好不好也要審核，加上廠商看中我的價值。」陳傑憲也期盼球員可以跳脫棒球圈之外，他笑說：「期待未來我代言的產品，也會好奇銷售怎麼樣，其實我壓力滿大的。」

談到棒球選手在12強之後跳脫棒球圈，陳傑憲指出，「其實我們有一個共識、目標，透過這次打冠軍，大家曝光度就高了，我覺得是給後輩一個動力，認真打、形象又好的話，代言也是一個收入，也讓各個廠商看到我們棒球的影響力，這是一個好事。」

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陳傑憲認為，各廠商對棒球員有興趣的話，「之後大家就會找更多球員，另外一個層面也是希望把整個棒球圈帶起來。」

陳傑憲今天出席代言活動時，參與攝影棚拍攝年度形象廣告及新春賀歲照，並揭曉年度公益計畫。為展現對台灣棒球的支持，東湧實業宣布公益承諾，陳傑憲代言期間，每銷售1台熱水器即捐出新台幣1000元，用於支持基層棒球培訓活動，預計年度捐款金額將突破7位數。（編輯：張雅淨）1140112