長跑甜心張芷瑄以賽代訓 備戰大阪女子馬拉松

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛金門19日電）台灣馬拉松好手「長跑甜心」張芷瑄今天在金門馬拉松以1小時19分17秒摘下女子半馬組亞軍，她表示，滿意整體節奏，備戰下週大阪女子馬拉松。

去年12月在台北馬拉松刷新女子半程馬拉松的個人最佳成績後，張芷瑄再度前往中國麗江進行高海拔的冬季訓練，藉以堆疊有氧、耐力，專注備戰1月下旬的日本大阪女子馬拉松，今天則透過金門馬拉松檢視成果，最後張芷瑄在女子半馬組摘下亞軍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

雖然與冠軍擦肩而過，不過張芷瑄賽後接受媒體聯訪時自認狀態很好，對整體表現也很滿意，她指出，以往在全程馬拉松前都會安排類似「節奏跑」調整狀況，「今天以訓練馬拉松的配速進行，整個過程很順利，節奏感也很好。」

邁入第18屆的金門馬拉松，今年取消金門大橋路段，並恢復最具戰地代表性的古寧頭和平紀念園區以及慈湖、雙鯉湖等。張芷瑄提到，前兩年跑金門大橋非常虐心，因為風很大，這次相較之下舒服很多，「今年希望半馬、全馬都持續突破個人最佳成績。」（編輯：張雅淨）1140119