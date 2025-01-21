林立捲桃色風波 經紀公司：無踰矩行為已報案

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（中央社記者楊啟芳台北21日電）中職樂天桃猿球員林立今天遭爆料在世界12強賽期間與1名女子私訊聊天，林立的經紀公司回應，林立並無任何踰矩行為，且遭到該女子的前夫威脅、騷擾，已經於去年底報案。

樂天桃猿隊、世界12強棒球賽國手林立遭週刊爆料，已婚的林立與女性友人互相私訊，被對方前夫發現後遭索討新台幣250萬元的封口費。

林立的經紀公司回應，邱女為林立大學同學，2人偶有聯絡，邱女於去年11月15日主動傳訊林立提及「何時約吃飯」，林立回覆此刻不便外出，或許可以到球隊飯店聊天，邱女隨即主動言及「你會軟腿」、「怕你比不好」、「我會自責」等語，林立順其話語回覆「哈哈少來」、「你是有要來喔」，林立實則無任何逾矩行為。

經紀公司表示，之後幾天邱女的前夫何姓男子將對話紀錄截圖傳訊給林立要脅，其後12強預賽、複決賽期間仍不斷傳訊林立，同時也不斷騷擾林立的太太慫恿對其前妻邱女提告妨礙家庭。

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經紀公司指出，12強賽事結束後，何男於去年11月30日約林立於內湖民權星巴克碰面，與何男同行的2人分別自稱是蘋果記者及議員助理，何男在對談中要求林立拿出250萬處理此事。

經紀公司表示，何男於賽事期間不斷騷擾林立及其家人，林立依然專注於球場上並未受其影響。針對何男的恐嚇勒索行為，「我們絕對無法容忍，就此行為我們不曾也不會有任何協商或談判。」林立於去年12月9日報案，此事已進入法律程序。（編輯：管中維）1140121