U12世界盃棒球賽7/25台南開打 台灣與日本同組

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）U12世界盃棒球賽將於7月25日在台灣台南開打，世界棒壘球總會今天公布分組，台灣與日本、古巴同在A組，上屆完成連霸的美國隊則與韓國同在B組。

U12世界盃棒球賽將於7月25日到8月3日在台灣台南亞太國際棒球訓練中心少棒球場舉行，WBSC（世界棒壘球總會）公布分組，台灣與日本、古巴、澳洲、墨西哥、德國同在A組，B組有上屆冠軍美國、韓國、南非、巴拿馬、多明尼加和捷克。

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台灣在上屆2023年U12世界盃冠軍戰不敵美國隊、奪下亞軍，上一次奪冠為2019年，當時在冠軍戰擊退日本隊，台灣隊史在U12世界盃拿過2次冠軍，美國隊則握有5冠，2022、2023年間完成連霸。

U12世界盃棒球賽國內選拔賽為華南金控盃全國少棒賽，預計將於5月舉行，冠軍隊取得台灣隊組訓權。（編輯：陳政偉）1140122