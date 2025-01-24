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NBA詹姆斯轟20分、14籃板 率湖人宰塞爾蒂克

2025/1/24 15:38（1/24 17:09 更新）
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湖人球星詹姆斯24日面對波士頓塞爾蒂克攻下20分、14籃板，率隊以117比96痛宰對手捍衛主場。（圖取自x.com/NBA）
湖人球星詹姆斯24日面對波士頓塞爾蒂克攻下20分、14籃板，率隊以117比96痛宰對手捍衛主場。（圖取自x.com/NBA）
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（中央社記者陳容琛台北24日電）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯確定寫下連21年入選明星賽的創舉後，今天面對波士頓塞爾蒂克攻下20分、14籃板，率隊以117比96痛宰對手捍衛主場。

NBA明星賽先發名單今天正式出爐，其中湖人球星詹姆斯（LeBron James）締造連21年入選明星賽創舉、持續刷新自己保持的紀錄，隨後詹姆斯出戰今天在湖人主場迎戰塞爾蒂克的比賽，即便年滿40歲，但他仍展現宰制力，不僅攻下「雙10」20分、14籃板，外帶6助攻，還兩度上演飛身暴扣。

此役靠著詹姆斯的帶領下，搭配明星中鋒戴維斯（Anthony Davis）的24分、8籃板及芮維斯（Austin Reaves）的23分、6助攻，湖人早早手握雙位數領先、奠定勝基，最後以21分之差力退衛冕軍塞爾蒂克，摘下近期2連勝，同時也確定克里夫蘭騎士總教練艾特金森（Kenny Atkinson）將執教明星賽。

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值得一提的是，由於湖人已經鎖定戰果，詹姆斯的兒子布朗尼（Bronny James）本場也獲得將近4分鐘的上場時間，可惜未能命中唯一1次的投籃機會，因而沒有留下任何數據。

另外，同樣入選明星賽的丹佛金塊球星約基奇（Nikola Jokic），今天同樣維持火燙近況，繳出35分、22籃板、17助攻的誇張數據，包含第3節結束前還投進遠距離壓哨三分球，個人已經連續5場締造「大三元」，幫助球隊以132比123擊敗沙加緬度國王。（編輯：陳政偉）1140124

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