張志豪詹子賢簽複數年約 兄弟談薪結果月中公布

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（中央社記者謝靜雯屏東3日電）中職中信兄弟今天舉行開訓典禮，領隊劉志威表示，薪資部分月中一併公布，野手張志豪、詹子賢都確定是複數年約；洲際球場整修持續進行中，廁所部分開幕應來不及但會有配套。

兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區棒球場舉行開訓典禮，領隊劉志威表示，團隊談薪已經差不多了，預計在10日至15日左右一起公布，笑說會選擇一個「黃道吉日」公告。

劉志威透露，野手張志豪簽下複數年約，詹子賢也簽下5年複數年約，但詳細數字之後會再一起宣布。

至於兄弟主場洲際棒球場休賽季整修工程，劉志威表示，因為牽扯到台中市政府合作方案、法規問題，速度上可能沒辦法像其他縣市這麼快，目前比較明確的是廁所來不及，但會有配套方案。

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劉志威在開訓典禮上提到，去年大家一起經歷美好的過程，兄弟奪下總冠軍，世界12強棒球賽台灣也奪下世界冠軍，大家都知道是團隊凝聚力的展現，「我不認為是奇蹟而是累積，也是職業球團的延伸，讓台灣可以跟世界列強競爭。」

但劉志威也提到，雖然在12強賽奪冠，但相信大家也明白，台灣和棒球強權美國、日本其實還是有差距，職業球團還是有很多進步空間，無論戰績、養成，都希望好好努力，打造兄弟團隊文化，今年能完成連霸目標。（編輯：李亨山）1140203