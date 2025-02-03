加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

張志豪詹子賢簽複數年約 兄弟談薪結果月中公布

2025/2/3 15:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯屏東3日電）中職中信兄弟今天舉行開訓典禮，領隊劉志威表示，薪資部分月中一併公布，野手張志豪、詹子賢都確定是複數年約；洲際球場整修持續進行中，廁所部分開幕應來不及但會有配套。

兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區棒球場舉行開訓典禮，領隊劉志威表示，團隊談薪已經差不多了，預計在10日至15日左右一起公布，笑說會選擇一個「黃道吉日」公告。

劉志威透露，野手張志豪簽下複數年約，詹子賢也簽下5年複數年約，但詳細數字之後會再一起宣布。

至於兄弟主場洲際棒球場休賽季整修工程，劉志威表示，因為牽扯到台中市政府合作方案、法規問題，速度上可能沒辦法像其他縣市這麼快，目前比較明確的是廁所來不及，但會有配套方案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

劉志威在開訓典禮上提到，去年大家一起經歷美好的過程，兄弟奪下總冠軍，世界12強棒球賽台灣也奪下世界冠軍，大家都知道是團隊凝聚力的展現，「我不認為是奇蹟而是累積，也是職業球團的延伸，讓台灣可以跟世界列強競爭。」

但劉志威也提到，雖然在12強賽奪冠，但相信大家也明白，台灣和棒球強權美國、日本其實還是有差距，職業球團還是有很多進步空間，無論戰績、養成，都希望好好努力，打造兄弟團隊文化，今年能完成連霸目標。（編輯：李亨山）1140203

#兄弟隊
#台灣
#屏東縣
#詹子賢
#劉志威
#張志豪
劉志威
江坤宇選擇權有條件 兄弟提月薪150萬就不能執行兄弟簽中線主力江坤宇10年約 領隊：代表1個世代
張志豪
張志豪擔任球芽基金頒獎人 勉勵小球員重視自律
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
平野惠一期待莎菈成左右手 盼工藤公康經驗傳承
102
更多編輯台推薦新聞：