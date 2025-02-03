WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒晉級男單32強

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（中央社記者黃巧雯台北3日電）台灣桌球一哥林昀儒今天在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽男單首輪，以3比0力挫哈薩克一哥葛拉西曼科，晉級32強，晚間將與高承睿合體，聯手爭奪男雙16強入場券。

世界排名第12的林昀儒今天迎接個人本季WTT首場賽事，新加坡大滿貫賽男單首輪對手為排名51的哈薩克選手葛拉西曼科（Kirill Gerassimenko），雙方過去4度交手，林昀儒除了首次吞敗，接下來3場比賽包括去年新加坡大滿貫賽在內都獲得勝利，且近3戰合計僅失1局。

林昀儒連2年與葛拉西曼科在男單首輪狹路相逢，林昀儒開賽穩定發揮，以7比2領先，並展現正手拍威力，以11比5先聲奪人。

面對次局開局對手改變節奏，林昀儒歷經0比2落後，很快重新掌控局面，並在局末連拿4分，以11比5再下一城。

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第3局戰況膠著，林昀儒在8比9落後情況下，靠著發球搶攻，迫使對方出現不少失誤，林昀儒連得3分，以11比9搶下勝利，挺進32強，下一戰將出戰澳洲選手裴煥。

林昀儒這次除了男單外，還參加男雙賽事，且首度與高承睿搭檔，一同備戰名古屋亞運，晚間將迎接合作首秀，將出戰智利的葛梅茲（Gustavo Gomez）與加拿大的李元璋。（編輯：李亨山）1140203