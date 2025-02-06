WTT新加坡大滿貫賽 女雙鄭怡靜/李昱諄晉4強

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（中央社記者黎建忠台北6日電）台灣桌球女雙組合鄭怡靜/李昱諄今天在WTT新加坡大滿貫賽8強，和日韓組合長崎美柚、金娜英鏖戰40分鐘，最終以7比11、11比4、11比7、4比11、11比4獲勝，挺進最終4強。

面對這組日韓組合，加上長崎美柚又是左撇子，賽前教練鄭佳奇就強調，需要保持耐心和對方周旋。開賽首局鄭怡靜/李昱諄穩紮穩打，一度取得7比5領先，但隨後意外連丟6分，首局先拱手讓出。

第2局開賽鄭怡靜就強勢主導進攻，台灣組合很快取得6比1領先，輕鬆就以11比4追回1局；第3局開賽台灣組合雖一度以1比3落後，但隨後連得6分超前比數，順利在收下第3局後聽牌。

第4局台灣組合自己失誤過多，在雙方4比4平手時被對手連拿7分收尾。

幸好，在關鍵的第5局，鄭怡靜發揮臨場價值，在6比3領先時先靠一記強勢的中前台抽球得分，接著又出現擦網幸運球，並且在10比4的賽末點出現後，再以招牌的正手拍得分，順利闖進最終4強。

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鄭佳奇在接受中央社記者訪問時表示，這場比賽打起來很不容易，幸好關鍵時刻選手都有穩下來，把該做的部分都做好，「學姐怡靜很給力，也在最後關頭發揮價值。」

台灣女雙鄭怡靜、李昱諄晉級後，接下來4強對手將是中國組合蒯曼/王曼昱。（編輯：李亨山）1140206