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HBL南山黃瀚陞攻下22分 險勝錦和8強續保不敗

2025/2/6 21:51（2/6 22:36 更新）
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113學年度HBL高中籃球聯賽男子組南山高中6日晚間迎戰錦和高中，南山靠著後衛黃瀚陞（左）攻下全場最高的22分，率隊以67比63拿勝。（高中體總提供）中央社記者陳容琛傳真 114年2月6日
113學年度HBL高中籃球聯賽男子組南山高中6日晚間迎戰錦和高中，南山靠著後衛黃瀚陞（左）攻下全場最高的22分，率隊以67比63拿勝。（高中體總提供）中央社記者陳容琛傳真 114年2月6日
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（中央社記者陳容琛新北6日電）尋求HBL高中籃球聯賽男子組衛冕的南山高中今天靠著黃瀚陞攻下全場最高22分，在8強以67比63擊敗錦和高中，與上季亞軍光復高中成為8強唯二尚未吞敗的球隊。

本季鎖定HBL連霸的南山，在8強遭遇挑戰，昨役以2分之差驚險擊敗南湖高中，今天面對錦和再度陷入拉鋸戰，所幸當家射手黃瀚陞挺身而出，不僅攻下全場最高22分，包含終場前14.6秒投進鎖定戰果的一擊，搭配劉耕灝貢獻13分、9助攻，最後南山以4分之差帶走勝利。

上季亞軍光復高中今天則與松山高中正面交鋒，雙方上演防守大戰，光復在主力前鋒張鈞淮挹注「雙10」16分、11籃板的帶領下，最後以60比51突破「綠色神盾」，進帳2連勝，同時與南山成為8強階段唯二尚未吞敗的球隊。

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光復教練陳定杰賽後接受媒體聯訪時表示，看到松山在8強提升整體防守強度，因此賽前決定祭出「鋼鐵般」的防守，「今天策略是強調防守，即便讓他們的劉程恩、查傑得到比較多分，但我們有把其他人守住。」

陳定杰指出，以往光復仰賴2、3個主力球員應戰，不過本季的可用之兵較多，不變的是防守強度，「我很喜歡今天的氛圍，希望他們（球員）不用給自己太大壓力、享受比賽，開心打球才是光復的本質。」（編輯：龍柏安）1140206

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