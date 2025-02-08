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PLG獵鷹多點開花痛宰鋼鐵人 終止2連敗

2025/2/8 21:55
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（中央社記者黃巧雯台北8日電）台灣職籃P.LEAGUE+台鋼獵鷹今天首節就打出35比11攻勢，早早拉開差距，加上全隊包括洋將赤崁在內5人得分達雙位數，以99比74力挫高雄鋼鐵人，終止2連敗，拿下農曆年後首勝。

獵鷹農曆年後接連遇到桃園璞園領航猿、台北富邦勇士都吞敗，今天在主場成功大學迎戰來訪的鋼鐵人。

獵鷹開局就拉出9比0攻勢，展現擺脫連敗的企圖心，而謝宗融單節獨攬10分，率隊以35比11取得大幅領先，反觀鋼鐵人手感冰冷，團隊單節16投僅1中，加上洋將艾賽亞（Isaiah Briscoe）缺陣，在欠缺得分點的情況下，球隊也陷入苦戰。

獵鷹上半場打完仍以55比30佔上風，第3節最多領先31分，而鋼鐵人靠著劉彥廷、高偉綸在外圍挹注火力，並將這股追分氣勢延續到決勝節，加上洋將威爾（Will Davis II）連續在禁區搶分，一度將差距縮小至18分。

獵鷹隨後靠著洋將翟蒙（De'Mon Brooks）補籃、谷毛唯嘉命中三分，澆熄鋼鐵人追分氣焰，成功守住這一勝。

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獵鷹明天將迎接4天內第3場賽事，對手還是聯盟龍頭領航猿，謝宗融接受轉播單位訪問時表示，將全力捍衛主場，拿下這場勝利。

獵鷹全隊5人得分達雙位數，以洋將赤崁（Ziga Dimec）表現最佳，繳出19分、13籃板，翟蒙也有18分、13籃板演出，飛雷神（Branden Frazier）貢獻14分。至於鋼鐵人得分集中在喬迪（Jordy Tshimanga）身上，獨拿22分，外加16籃板。（編輯：龍柏安）1140208

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謝宗融
PLG謝宗融拿雙十 獵鷹輕取鋼鐵人收4連勝
翟蒙
PLG獵鷹雙洋將領軍 隊史首度戰勝領航猿
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