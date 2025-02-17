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NBA明星賽 美國老將力壓對手殺進決賽

2025/2/17 11:25（2/17 11:47 更新）
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代表美國老將的「俠客隊」在NBA明星賽擊敗新秀挑戰賽的勝隊Team C。圖為俠客隊塔特姆。（路透社）
代表美國老將的「俠客隊」在NBA明星賽擊敗新秀挑戰賽的勝隊Team C。圖為俠客隊塔特姆。（路透社）
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（中央社舊金山16日綜合外電報導）NBA全明星賽改制為小型錦標賽，今天晚上第2戰是由前球星歐尼爾選出的美國老將迎戰新秀挑戰賽的勝隊Team C，結果代表美國老將的「俠客隊」（OGs）以42比35力壓對手晉級。

新秀挑戰賽的勝隊是以美國女子職籃（WNBA）球星兼球評肯迪斯．帕克（Candace Parker）命名，比賽開始就由喬治（Keyonte George）以3分球取得領先。但「俠客隊」在射手柯瑞（Stephen Curry）與塔特姆（Jayson Tatum）聯手下立刻將比數追回。

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這場先拿40分為勝的比賽，雙方中段仍以28比28打成平手，不過波士頓塞爾蒂克的布朗（Jaylen Brown）連中三元將比數拉開，里拉德（Damian Lillard）與杜蘭特（Kevin Durant）想要關門沒有成功，對手拉近比數後，里拉德終於以3分球結束比賽，比數42比35，他本役也以9分成為兩隊中的得分王。

歐尼爾（Shaquille O'Neal）率領的美國老將這場比賽獲勝後，接下來迎戰由巴克利（Charles Barkley）領兵的國際軍團，爭取今年NBA明星賽的冠軍。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140217

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