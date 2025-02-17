快打旋風台灣賽奪冠 JGAME ZJZ代表出征巴黎

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（中央社記者黎建忠台北17日電）知名快打旋風賽事「Red Bull Kumite」台灣預賽已落幕，在經過4小時的激戰後，由「JGAME ZJZ」奪冠，將於4月代表台灣前往法國巴黎參加Play-in資格賽，爭奪世界總決賽16強最後門票。

Red Bull Kumite台灣預賽從1月就開始進行線上資格賽，最終從256人脫穎而出晉級8強的選手，包括COLA321 （小寶）、JGAME ZJZ （魔王）、GUTSBOOM、JIEBA （結巴）、HARIMON （哈里蒙）、DISPER DARK P （Peter）、HOPE與G-WEI。

一度落入敗部的JGAME ZJZ，最後和JIEBA爭冠，並且在0比2的情況下，連勝3局逆轉奪冠。

綽號魔王的JGAME ZJZ（曾家鎮）是格鬥遊戲界的熟面孔，曾於2018年EVO（Evolution Championship Series）Japan奪下世界冠軍，也曾在2022年打進卡普空盃年度決賽，是格鬥遊戲界的常勝軍。

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賽後JGAME ZJZ接受主辦單位訪問時表示：「能夠奪下冠軍非常興奮，敗部決賽到最終決賽其實好幾場都差點輸掉，還好最後自己有慢慢穩住陣腳！」對於即將前進巴黎參戰，他將以闖進總決賽正賽為目標全力備戰。

拿下杭州亞運電競項目銅牌的Oil King石油王（林立偉），今天也現身並擔任頒獎人。他表示，Red Bull Kumite不僅是一場比賽，更像是一場很大的show，希望每位參賽者都能盡情展現自己。（編輯：李亨山）1140217