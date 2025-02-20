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UBA文化助攻世新晉4強 兩隊教頭隔空擊掌慶祝

2025/2/20 21:03（2/20 21:41 更新）
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113學年度大專籃球聯賽（UBA）女一級6強複賽文化大學（白衣）20日以73比54擊退中信學院，也將世新大學送進4強，場邊觀戰的世新女籃也開心歡呼，並與文化球員一同慶祝。中央社記者黃巧雯傳真 114年2月20日
113學年度大專籃球聯賽（UBA）女一級6強複賽文化大學（白衣）20日以73比54擊退中信學院，也將世新大學送進4強，場邊觀戰的世新女籃也開心歡呼，並與文化球員一同慶祝。中央社記者黃巧雯傳真 114年2月20日
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（中央社記者黃巧雯新北20日電）文化大學今天在大專籃球聯賽（UBA）女子組6強複賽以73比54擊退中信學院，也將世新送進4強，場邊觀戰的世新女籃歡呼，總教練林紀妏更與文化總教練鄭慧芸隔空擊掌慶祝。

113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開女一級6強複賽今天在板橋體育館進入尾聲，世新中鋒蔡佑蓮稍早轟下33分，可惜球隊仍以72比73輸給台灣師範大學，想要晉級仍得靠文化擊敗中信學院。

壓軸晚間文化對戰中信一役，文化以73比54大勝，最開心的莫過於在場邊等待結果的世新女籃成員，響起一陣歡呼聲，世新總教練林紀妏不僅大喊，謝謝文化大學，更與文化總教練鄭慧芸隔空擊掌慶祝。

世新上季完成5連霸後，原本教練和部分球員轉戰中信學院，林紀妏臨危受命接下兵符，而世新本季僅剩個位數球員，在精兵政策下，複賽幾乎是以6名球員撐完全場。

林紀妏生涯首度帶隊前進台北小巨蛋，賽後直喊「奇蹟」，她透露，這些球員每天、每一刻都很努力，從之前可能是板凳棄兵，甚至自我懷疑，但她持續給球員信心，球隊每階段都在進步，讓她以球員為傲。

蔡佑蓮原本在世新5連霸後決定離開球場，當時人在小琉球打工換宿的她，在林紀妏一通電話邀請下重返賽場，能夠再度前進小巨蛋，讓她直呼，當初完全沒辦法想像，「訓練期間常常沒辦法做對打練習，連紀妏姐都得下來湊人」。

世新今天輸給台師大後，蔡佑蓮賽後曾大哭一場，她透露，當時很難過，畢竟得分高低不是重點，自己在關鍵讀秒階段進攻發生失誤，讓她相當自責。

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4強隊伍全數出列，4強賽將於3月29日在台北小巨蛋登場，複賽5戰全勝的文化榮膺頭號種子將對決第4種子世新，而第2、3種子佛光與台師大將交手。

文化幫助世新搶下4強門票，雖然兩隊今天開心慶祝，但面對4強將正面交鋒，蔡佑蓮喊話，屆時還是目標還是贏球。（編輯：管中維）1140220

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