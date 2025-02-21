NBA溫班亞馬右肩深靜脈血栓 本賽季報銷
2025/2/21 03:46
（中央社休士頓20日綜合外電報導）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺今天宣布，隊上球星溫班亞馬（Victor Wembanyama）被診斷出右肩深靜脈血栓（deep vein thrombosis），預計本賽季剩餘比賽都將缺陣。
法新社報導，馬刺隊在聲明中提到，21歲法國籍小將溫班亞馬參加完16日在加州舊金山（San Francisco）的NBA全明星賽後返回德州聖安東尼奧（San Antonio），隨後被診斷出有血栓。
馬刺隊表示，「溫班亞馬預計將缺席2024－25賽季例行賽剩餘比賽」，「球隊將視情況提供最新資訊」。
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身高221公分的溫班亞馬2023年被馬刺以狀元籤選上，上賽季榮獲NBA年度最佳新秀，今年首次在全明星賽亮相。
他本賽季代表馬刺出賽46場，場均貢獻24.3分、11籃板、3.7助攻及3.8阻攻。（譯者：楊昭彥）1140221
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