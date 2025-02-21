加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
經典賽資格賽台灣戰西班牙 張育成扛第4棒、陳重羽指定打擊
首頁 / 運動

PGA墨西哥公開賽首日 俞俊安繳67桿並列第18

2025/2/21 15:57（2/21 16:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣男子職業高爾夫好手俞俊安（圖），本週在PGA墨西哥公開賽首回合表現搶眼，繳出67桿的好成績僅落後領先者3桿。（中央社檔案照片）
台灣男子職業高爾夫好手俞俊安（圖），本週在PGA墨西哥公開賽首回合表現搶眼，繳出67桿的好成績僅落後領先者3桿。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北21日電）總獎金700萬美元（約2.3億台幣）的PGA墨西哥公開賽今天進行首回合，台灣高球好手俞俊安抓5博蒂、吞1柏忌繳出67桿，暫並列第18名，僅落後領先者3桿。

邁入第3個美國職業高爾夫協會（PGA）完整賽季的俞俊安，今年表現相對穩定，今天在墨西哥公開賽首輪從第10洞出發，儘管第11洞就吞柏忌，但他隨即調整心情，分別在第14、17、18抓3博蒂。

轉場後俞俊安依舊保持高檔，在球場的第6、7洞接連抓博蒂入袋；總計今天俞俊安在球場的4個5桿洞就抓了3隻小鳥，對長洞把握度相當高。

俞俊安今天平均開球距離達310碼，上球道率也有77%的水準，這也讓他拿手的鐵桿有了好發揮，全場88.8%的標準桿上果嶺率，在參賽的132名球員當中排第2。

墨西哥公開賽從1944年創辦，並在2013年成為PGA巡迴賽的其中一站，這也是俞俊安生涯首度參加墨西哥公開賽。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

除了俞俊安外，台灣另一美巡賽好手潘政琮，則是抓4博蒂、吞2柏忌繳出69桿，暫時並列第52名，想要晉級明天第2回合需再加把勁。

首回合結束包括英格蘭選手霍爾（Harry Hall）在內共有3人同以低於標準7桿的64桿、並列排頭，開球距離夠遠的俞俊安，有機會和其他歐美好手在這空氣稀薄的高原球場一搏。（編輯：龍柏安）1140221

#俞俊安
#美巡賽
#歐美
#潘政琮
俞俊安
PGA捷恩斯錦標賽 俞俊安拉尾盤並列第17名PGA捷恩斯錦標賽 俞俊安第3回合並列第28名
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

19
更多編輯台推薦新聞：