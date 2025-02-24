UBA政大跨季44連勝 林子皓外線開張靠教練暖手加持

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（中央社記者黃巧雯新北24日電）政治大學今天在大專籃球聯賽（UBA）以90比61擊敗台藝大，林子皓靠著握著助理教練范耿祥溫暖的手加持下，在8強飆進三分球，攻下全隊最高18分，率隊勝出，締造跨季44連勝。

UBA公開男一級8強複賽前4天賽程在板橋體育館舉行，政治大學今天首節以27比18領先台灣藝術大學，次節直接以一波28比7攻勢，早早拉開比分，順利收下3連勝、跨季44連勝，展現挑戰5連霸的企圖心。

政大林子皓複賽前2場三分合計6投全數落空，直到今天才開張，5投2中拿下全隊最高的18分，也讓他如釋重負，直呼一吐怨氣。

林子皓透露，已經悶了很多天，賽前特別和范耿祥握手，「因為翔哥很準，身穿大外套，手又很燙，賽前我很冷、手很冰，就對翔哥說，手借我摸一下，剛好也投進，也要感謝他」。

不過，外界期待的兄弟對決戲碼卻未如期在複賽上演，過去曾幫助光復高中締造高中籃球聯賽（HBL）2連霸的林恩宇，本季成為衛冕軍政治大學的一員，哥哥林恩祈則就讀台藝大大二，但林恩宇因先前預賽腳傷缺陣，無法對決哥哥。

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政大總教練陳子威接受媒體聯訪時強調，賽前有點猶豫，但考量林恩宇剛歸隊，在複賽連打2場情況下，謹慎起見，選擇先讓林恩宇休息1場。他強調，很重視這場對決，但要等林恩宇狀況恢復到百分之百。

陳子威指出，少了林恩宇，讓場上的宋昕澔、林子皓、徐得祈壓力變得更大，「確實他的回歸，對我們多一個持球點，會比較有幫助」。（編輯：管中維）1140224