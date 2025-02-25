沃神拍賣記者證與爆料用手機 替母校球隊籌措經費

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（中央社紐約州奧利安24日綜合外電報導）體育媒體ESPN前知名記者「沃神」沃納洛斯基為了替母校男籃隊的計畫，籌募姓名、形象與肖像權的經費，他打算拍賣曾使用的手機與記者證，甚至共進晚餐的機會。

美聯社報導，這位前美國職籃NBA權威記者，因屢屢驚爆重磅消息而被譽為「沃炸彈」（Woj bombs），他24日在社群媒體發文，宣布線上拍賣會的消息，以支持他在母校球隊總經理的角色。沃納洛斯基的母校聖博納文特大學（St. Bonaventure University）男籃隊隸屬「大西洋10聯盟」（Atlantic 10）。

沃神拿出來供競標的壓箱寶包括ESPN的識別證、採訪各項賽事的記者證，以及他曾用來爆料的數支iPhone手機，包括去年9月宣布自己要離開ESPN，擔任聖博納文特大學男籃隊總經理所使用的iPhone。

大多數拍賣項目的起標價介於90美元（約新台幣2952元）至525美元（約新台幣1萬7000元）之間，前者是他採訪2023年NBA全明星賽的採訪證，後者是他在2020年率先披露NBA因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情決定停賽時使用的手機。

另據DAPS BOUNTY網站，沃神用來爆料喬治（Paul George）和雷納德（Kawhi Leonard）交易至洛杉磯快艇，以及披露NBA因疫情決定停賽所使用的兩支iPhone目前出價都達到1500美元。

沃神記者生涯的獨家爆料還包括，費城76人隊同意把後衛哈登（James Harden）送往洛杉磯快艇隊；杜蘭特（Kevin Durant）離開布魯克林籃網投效鳳凰城太陽等。

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往昔台灣T1職業籃球聯盟台北戰神前總教練布萊恩（Brian Adams）主動請辭回NBA當底特律活塞的教練，也是他率先爆料。

至於林書豪過往征戰NBA期間被籃網交易至亞特蘭大老鷹，同樣是由沃神率先披露這個消息。（譯者：曹宇帆/核稿：劉淑琴）1140225