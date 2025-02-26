台南古都半程馬拉松3/2開跑 逾2萬4千人參賽

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（中央社記者張榮祥台南26日電）台南市長黃偉哲今天宣布，2025台南古都國際半程馬拉松3月2日清晨5時30分鳴槍開跑，屆時將有2萬4105名跑者齊聚台南，其中包含44個國家共498名外籍選手參賽。

黃偉哲今天在永華市政中心記者會表示，台南古都國際半程馬拉松結合台南美食與文化特色，今年賽事跑者突破2萬4000人，賽道沿途將準備補給應援及台南小吃，同時飽覽城市風光、文化景點及在地美食，感受濃濃人情味。

記者會現場同時展示龍蝦、烤雞、豬腳、蜂蜜滷味等特色美食小吃；黃偉哲強調，台南以美食聞名，將以美味豪華小吃應援，讓選手跑出健康及快樂回憶。

市府新聞稿指出，今年賽事以「勝利之路」為主題，分為半程馬拉松組（21.0975km）、路跑組（10km）及健康休閒組（5km）等3個組別，更有日本、馬來西亞、越南、菲律賓、新加坡、美國及肯亞等外籍選手參賽。

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今年賽事沿途設置補給站，且規劃於17.5公里處設有美食大道，提供烤雞、豬腳、蜂蜜滷味等美食小吃；跑者完賽後可獲得客製銅錢餅。

賽事路線3月2日凌晨4時起陸續管制，交通管制區域涵蓋中西區、南區及安平區，管制路段包含南島路、慶平路、建平路、國平路、永華路2段、中華西路2段、府前路、南門路、健康路、新樂路、新港路、漁光路、光州路、安億路、慶平路、建平路、平通路、文平路、國平路、永華路等，上午10時完全解除管制。（編輯：李亨山）1140226