UBA國體自力搶下第3勝 想晉4強還有一線生機

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（中央社記者黃巧雯新竹2日電）國立體大今天大專籃球聯賽（UBA）8強複賽最終戰以74比54擊敗台灣藝術大學，戰績3勝4敗，能否晉級4強，得靠黎明學院扳倒輔仁大學才有機會。

國體在UBA 8強複賽吞下4連敗後，隨著賽事移師新竹市立體育館進行，戰績逐漸有起色，近2場比賽接連擊退輔仁大學、黎明學院，保住晉級4強一線生機。

國體8強複賽最後1場比賽對戰台藝大，面對這場非贏不可賽事，大四廖偉皓扛起進攻重任，前2節攻下10分，上半場打完率隊取得42比30雙位數領先，下半場再靠著黃偉程、張祐瑋輪流提供火力支援，確立領先優勢。

國體贏球後，複賽以3勝4敗作收，能否繼107學年度後再度重返4強行列，仍是未知數，接下來得靠著黎明學院擊敗輔仁大學，才有機會搭上晉級列車。

複賽尾聲才拉出3連勝，晉級主動權落在其他球隊手上，就連國體大總教練桑茂森也是首次遇到，但他並不覺得可惜，反而對複賽整體表現給予球隊「好球」評價，他提到，沒想到最後3場打得這麼好。

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桑茂森表示，球隊今年有很多大一、大二球員，這次會是很好的經驗，「今年球隊氣氛滿好，我也認為球隊明年不會差」。他提到，下季球隊能否有穩定表現，後衛將是關鍵。

國體大隊長黃偉程今天攻下全隊最高15分，個人本季複賽新高，但這場也很可能是他UBA生涯最終戰，也讓他心情有點複雜。他表示，前面幾場比賽有些沒有把握關鍵與做好細節，面對複賽最後3戰，抱持著「能把握就把握住」的心態，其他就看天命。（編輯：張雅淨）1140302