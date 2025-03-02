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安禾佑鴻海高球賽1桿進洞 獎品不同心情仍好

2025/3/2 16:39（3/2 17:41 更新）
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TLPGA鴻海女子職業高爾夫錦標賽2日進入最終回合，21歲台灣好手安禾佑（圖）在第2洞擊出1桿進洞，並不在大會設置的球洞，但賽後大會仍送上夏普吹風機和1000美元（約新台幣3.3萬元）獎金。中央社記者黎建忠攝 114年3月2日
TLPGA鴻海女子職業高爾夫錦標賽2日進入最終回合，21歲台灣好手安禾佑（圖）在第2洞擊出1桿進洞，並不在大會設置的球洞，但賽後大會仍送上夏普吹風機和1000美元（約新台幣3.3萬元）獎金。中央社記者黎建忠攝 114年3月2日
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（中央社記者黎建忠桃園2日電）21歲的台灣職業高爾夫好手安禾佑今天在TLPGA鴻海女子高球賽最終回合的第2洞擊出1桿進洞，這是她比賽中的第3次，儘管獎品不同，但她開心表示，「打進心情就很好」。

台灣女子職業高爾夫協會（TLPGA）鴻海女子職業高爾夫錦標賽分別在第13、16洞，提供納智捷電動車當作1桿進洞獎，並限定第3、4回合完成的球員獲獎。

儘管安禾佑是在第2洞擊出1桿進洞，並不在大會設置的球洞，但賽後大會仍送上夏普吹風機和1000美元（約新台幣3.3萬元）獎金。

安禾佑開心地說：「今天每1洞的旗桿位置都很刁鑽，能打出1桿進洞就很開心了，不用太介意獎品是什麼，對我已經是很大的肯定。」

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安禾佑指出，第2洞梯台到旗桿約127碼，「我拿9號鐵朝著旗桿直攻，球落地後還在回滾時，我就知道會進洞了。」

安禾佑提到，前次1桿進洞是在2022年TLPGA緯創公開賽，「每次打出1桿進洞我都很滿意，今年我會先以台巡賽為主要戰場，等到年底的時候再去考日巡賽的資格考試。」（編輯：張雅淨）1140302

#安禾佑
#夏普
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