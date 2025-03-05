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統一獅、西武獅主題日10週年 新球季大巨蛋舉辦

2025/3/5 11:58
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（中央社記者楊啟芳台北5日電）中職即將迎接新球季，統一獅隊今天宣布，最受歡迎的「台日雙獅交流主題日」今年將於4月11日至13日在台北大巨蛋舉辦，教練渡邊久信、石井丈裕將到訪大巨蛋見證交流10週年。

每年中職統一獅隊、日職西武獅隊一起舉辦的「台日雙獅交流主題日」都很受歡迎，球團今天表示，雙獅主題日將在今年邁入第10年聯名合作，為盛大慶祝台日雙獅10週年，今年將於上半季4月11日至13日於台北大巨蛋登場。

獅隊表示，為了感謝埼玉西武獅隊10年來的情義相挺，今年球團特別再次邀請到當年促成雙獅開啟交流、台灣球迷都相當熟悉的教練渡邊久信，以及同為西武黃金時期的重要支柱、也曾效力過台灣職棒的澤村賞名投石井丈裕，一同來台見證台日雙獅交流10週年紀念。

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另外，埼玉西武獅官方啦啦隊bluelegends來台人數將從4人增加到6人，要與Uni-girls一起在賽前及場邊帶來聯合演出。西武獅隊人氣吉祥物LEO則是會參與4月11日、13日2天的活動，在場邊、中場和統一獅隊吉祥物萊恩、盈盈一起同樂。

在台灣雙獅主題日結束後，Uni-girls斐棋、芮絲、Mina、Maggie，將與吉祥物萊恩、盈盈於4月30日、5月1日前往西武獅隊主場Belluna巨蛋與日本球迷見面。（編輯：龍柏安）1140305

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