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前兄弟教練佛斯特投入美職春訓 旅台經驗幫助大

2025/3/6 14:42（3/6 14:51 更新）
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擁有台灣職棒7年教練經驗，過去效力中信兄弟，投手教練佛斯特本季轉戰美國職棒運動家隊，擔任投手復健統籌。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月6日
擁有台灣職棒7年教練經驗，過去效力中信兄弟，投手教練佛斯特本季轉戰美國職棒運動家隊，擔任投手復健統籌。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月6日
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（中央社記者林宏翰鳳凰城5日專電）美籍教練佛斯特結束7年在中信兄弟隊「旅台」時光，本季接下美國職棒運動家隊的教練工作。他向中央社記者說，這段台灣職棒的經驗對他幫助很大，「台灣改變了我的人生」。

接受中央社記者訪問時，佛斯特（John Foster）用手指著運動家春訓營上百名的教練和球員，開玩笑說：「他們都不知道我在台灣人氣很高，我待過台灣的洋基隊。」

佛斯特今年46歲，過去7年為台灣職棒的中信兄弟隊服務，培育新生代好手。投手黃恩賜去年11月送別佛斯特，特別送上擁抱，感謝佛斯特帶他走過復健之路，重返投手丘。

佛斯特在運動家隊擔任「投手復健統籌」，工作內容在於協助受傷投手完成復健，恢復投球。他表示，跟過去在兄弟隊比起來，這裡負責人數非常多，工作量大，「但你放心，球隊對我很好，一切都很順利」。

佛斯特說，在台灣的經驗對他幫助很大，特別是在一軍執教時，總是要在壓力的情境下做出重大決策，這段經驗讓他現在與選手、教練開會，需要下達決策的時候，幫助很大，「台灣改變了我的人生」。

儘管重回美職，加入運動家，但在春訓營裡，佛斯特仍然跟台灣很有緣。運動家隊目前有投手莊陳仲敖、沙子宸、林維恩，捕手林家正等4名台灣球員。

佛斯特說：「感覺好像台灣跟著我回來了。」他說在台灣時就一直關注這幾名好手的表現，「他們潛力無限、天花板很高，期待他們未來的發展」。

問到佛斯特最想念台灣什麼，他笑說：「當然是7-ELEVEN啊！台灣的7-ELEVEN真的太棒了，超級方便。」在台灣7年，佛斯特與妻子和3名小孩，都把台灣當作自己的家。

佛斯特3個孩子分別是13歲、11歲和5歲，在台灣上學，中文說得比爸爸還要好。佛斯特說，老婆跟孩子上週才離開台灣，每個人都哭了，「對我們來說，台灣就是我們的家」。

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問到佛斯特是否能講幾句中文或台語，他笑說，在台灣期間身邊有非常厲害的翻譯，他只會幾句日常用語，像是「一個美式咖啡」、「一個袋子」、「對不起」、「沒關係」。

有過旅台經驗，佛斯特更能體會幾名旅美台灣好手的心情。他說，幸好亞利桑那州有很不錯的亞洲超市，可以買到台灣食物，他們要離家9個月，能夠找到熟悉的味道非常重要，「食物不只是食物，更能安慰人心，讓人感覺像是回家一樣」。（編輯：張芷瑄）1140306

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前兄弟投手教練佛斯特（John Foster）（中）本季轉戰美國職棒運動家隊，與赴美觀看大聯盟春訓的台灣球迷交談。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月6日
前兄弟投手教練佛斯特（John Foster）（中）本季轉戰美國職棒運動家隊，與赴美觀看大聯盟春訓的台灣球迷交談。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月6日
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