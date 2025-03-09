林書豪助攻蘇士軒關鍵三分球 新北國王獲EASL季軍

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（中央社記者黎建忠台北9日電）EASL今天在澳門舉行的季軍戰進行「國王大戰」，來自台灣的新北國王靠著林書豪攻下18分，以及終場前13秒助攻給蘇士軒的關鍵超前三分球，終場就以84比80擊敗琉球黃金國王。

獲得季軍的新北國王，全隊可獲得25萬美元（約新台幣827萬元）獎金；稍晚另一支台灣球隊桃園璞園領航猿，將出戰廣島蜻蜓爭奪冠軍。

代表台灣參加東亞超級聯賽（EASL）的新北國王，先前在4強賽不敵來自日本的廣島蜻蜓，今天則在季軍戰對上日本另一支強隊琉球黃金國王。

不想再輸的新北國王，上半場終了前靠著林書豪投進槍響前的大號三分球，幫助球隊追成39比41，僅2分落後。

不過第3節新北國王始終無法超前比數，一直維持在6到8分的落後差距；關鍵的第4節，在籃板不斷失守下，新北國王在終場前91秒還以74比80落後黃金國王。

結果新北國王此時吹起反攻號角，先靠洋將奧帝（Austin Daye）三分球追近比分，接著防守時林書緯抄截成功，儘管快攻沒進，但曼尼高（Kenny Manigault）跟上補進，追到僅1分差距。

接著黃金國王發生24秒違例，新北國王暫停過後，靠著林書豪吸引對方3名球員包夾，把球傳到底角的蘇士軒投進超前的關鍵三分球。

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儘管黃金國王暫停後部署最後一擊，但岸本隆一三分線外倉促出手沒進，讓新北國王靠著一波10比0攻勢完成這場精彩的逆轉勝。

林書豪受到傷勢影響，出賽時間必須控制在20分鐘以下，但仍高效拿到全隊最高的18分，外帶3助攻、3籃板，弟弟林書緯、曼尼高各有16分進帳。（編輯：張雅淨）1140309