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中職二軍4/1開打 6至9月開賽時間改4時

2025/3/12 18:54
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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中華職棒36年全新賽季即將到來，中職今天宣布，二軍例行賽將在4月1日展開、總計240場，球迷可免費進場，其中6至9月的賽事開賽時間改為下午4時，讓選手避開嚴熱酷暑。

中職表示，今年二軍例行賽總計240場，各隊主客場各40場，在7座棒球場進行，包含斗六棒球場41場、嘉義市棒球場71場、嘉義縣棒球場9場、台南市立棒球場33場、台南亞太國際棒球訓練中心成棒副球場36場、高雄澄清湖棒球場12場、中國信託公益園區棒球場38場。

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以往到了夏季，二軍教練、選手對於酷暑苦不堪言，甚至會有中暑、熱衰竭的情況發生。中職今年二軍賽事，前2個月開賽時間仍為下午2時，不過6月4日起，因照明因素除了嘉義縣棒球場、台南亞太副球場、屏東中信園區棒球場，其餘球場開賽時間調整為下午4時開打。

二軍賽事火熱展開，中職指出，4月3日起每週四、五各轉播1場二軍比賽，球迷可透過華視教育體育文化台、公視+、公視體育YouTube、CPBLTV欣賞二軍賽事，「努力拚戰的選手更需要大家的實際力挺，非常歡迎球迷朋友進場一起為二軍選手們加油應援。」（編輯：張雅淨）1140312

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