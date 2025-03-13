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林盛恩挑戰大谷模式 台灣職業層級二刀流第一人

2025/3/13 08:44（3/13 09:18 更新）
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台灣棒球好手林盛恩在美國職棒辛辛那提紅人隊的春訓營練習，今年球季規劃「大谷模式」，挑戰身兼指定打擊、投手身分比賽。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月13日
台灣棒球好手林盛恩在美國職棒辛辛那提紅人隊的春訓營練習，今年球季規劃「大谷模式」，挑戰身兼指定打擊、投手身分比賽。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月13日
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（中央社記者林宏翰鳳凰城12日專電）旅美好手林盛恩今年挑戰「二刀流」出賽，採大谷翔平模式，平時擔任指定打擊、隔幾天登板投球，成為台灣棒球界在職業層級發展二刀流的第一人。

林盛恩19歲，出身台東阿美族，學生時代就擁有投、打、守全方位的運動能力，前年季中以總值130萬美元（約新台幣3990萬元）簽約金加盟美國職棒辛辛那提紅人，今年是他第2次春訓。

林盛恩旅美以來，全以野手身分比賽，去年在新人聯盟完整球季，他兼守三壘、游擊和中外野，繳出打擊率3成08，上壘率0.418、長打率0.419、攻擊指數0.837。

紅人隊重視林盛恩，儘管他去年整季當野手，但練球時，手肘附近戴上名為Pulse的監控儀器，掌握投球量，保護手臂，為今年「二刀流」計畫做好準備。

林盛恩在春訓基地接受中央社訪問，認為「二刀流」較大的挑戰是在打擊。

林盛恩表示，投球隔幾天固定上場，狀態較能掌握，反而是打擊每場若要維持1支或2支安打，需要多花一點功夫，「與投球比起來，打擊比較容易有起伏，必須維持平均以上打擊率，才有上場機會」。

林盛恩去年在新人聯盟展現很高的安打率，但全壘打只有1支，力量還沒完全發揮。林盛恩說，休季期間回台加強打擊力量，希望每一顆球都全力揮擊。

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身為台灣棒球界在職業層級二刀流的第一人，林盛恩說，不會給自己太多壓力，「其實壓力不會太大，我想說盡量嘗試、挑戰，盡自己的全力就好」。

林盛恩2月加入經典賽資格賽的台灣隊集訓，因為腿部不適提前回到美國母隊，目前在春訓營當中仍然在復健，有限度的傳接球練習，尚未全力進入練投。（編輯：張芷瑄）1140313

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台灣棒球好手林盛恩效力美國職棒辛辛那提紅人隊，新球季計畫以「二刀流」身分比賽。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月13日
台灣棒球好手林盛恩效力美國職棒辛辛那提紅人隊，新球季計畫以「二刀流」身分比賽。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月13日
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