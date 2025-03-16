加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
MLB
新聞專題
MLB2/300
首頁 / 運動

沈家羲美職春訓初體驗 遇見鈴木一朗強大氣場

2025/3/16 13:30（3/16 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣棒球好手沈家羲（圖）加入美國職棒西雅圖水手隊，展開生涯首次春訓。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月16日
台灣棒球好手沈家羲（圖）加入美國職棒西雅圖水手隊，展開生涯首次春訓。中央社記者林宏翰鳳凰城攝 114年3月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰鳳凰城15日專電）台灣「火球男」沈家羲加入美國職棒西雅圖水手隊，展開生涯首次春訓，印象最深刻是傳奇球星鈴木一朗常現身基地「氣場強大」。

21歲的沈家羲擁有身高190公分、體重84公斤的壯碩身材，在台灣最快球速可達156公里，是新生代的火球投手。他去年簽約加盟西雅圖水手隊，2月底加入春訓營。

沈家羲接受中央社訪問，談到這幾週的生涯首次春訓，印象最深刻的是，擔任水手隊老闆特助的傳奇球星鈴木一朗經常出現在身邊，「他出現的時候氣場強大，身邊通常沒有人靠近」。

沈家羲近日開始牛棚練投，他觀察到美國的職業環境重視雙向溝通，教練與球員之間的相處像是朋友一樣，只有鼓勵、關心，沒有任何責罵。

google news透過 Google News追蹤中央社

沈家羲回顧棒球路，當2013年世界棒球經典賽（WBC）掀起全台棒球熱時，年僅10歲的他引此愛上棒球，最欣賞當年陽岱鋼的表現；同時又受到日本動漫「棒球大聯盟」影響，有了旅外職棒夢。

經過穀保家商教練周宗志、開南大學教練郭李建夫的指導，沈家羲成為同世代球速最頂尖的投手之一，如今展開美國職棒生涯的第一次春訓，朝向大聯盟的夢想又邁出一步。（編輯：陳承功）1140316

#日本
#大聯盟
#世界棒球經典賽
#西雅圖水手隊
#沈家羲
#春訓
#美國職棒
#鈴木一朗
鈴木一朗
入選名人堂差1票全票 鈴木一朗：想請沒投票的人喝酒鈴木一朗入選美國棒球名人堂 西雅圖水手宣布背號51號退休
MLB
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
道奇東京巨蛋對決阪神虎 MISAMO擔任開球嘉賓
197
更多編輯台推薦新聞：