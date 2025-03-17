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冬季特奧台灣獎牌數創新高 龔明鑫：耀眼台灣之光

2025/3/17 13:03（3/17 13:16 更新）
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遠赴義大利杜林參加冬季世界特殊奧林匹克運動會的台灣代表隊，獲史上最佳11金8銀10銅，17日返國餐會上，行政院秘書長龔明鑫（前排白衣者）和獲獎最多的雪鞋代表隊合影。中央社記者黎建忠攝 114年3月17日
遠赴義大利杜林參加冬季世界特殊奧林匹克運動會的台灣代表隊，獲史上最佳11金8銀10銅，17日返國餐會上，行政院秘書長龔明鑫（前排白衣者）和獲獎最多的雪鞋代表隊合影。中央社記者黎建忠攝 114年3月17日
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（中央社記者黎建忠台北17日電）遠赴義大利杜林參加冬季世界特殊奧林匹克運動會的台灣代表隊，獲史上最佳11金8銀10銅，在今天返國餐會上，行政院秘書長龔明鑫強調，大家都是最耀眼的台灣之光。

本屆冬季特奧，台灣代表團由43名成員組成，其中20位選手參與雪鞋、花式滑冰及競速滑冰等3項競賽。

經過連日的征戰，台灣代表隊在花式滑冰拿下1金2銀2銅，雪鞋獲得7金4銀3銅，競速滑冰斬獲3金2銀5銅，表現相當亮眼。

龔明鑫在致詞時表示，月初行政院長卓榮泰在授旗時就有提到，要「快快樂樂出門、披金戴銀平安回來」，結果所以選手不但做到，而且獎牌數還創新高。

龔明鑫提到，今天就是代表行政院來向運動員致上最高的敬意，台灣處於亞熱帶國家，參加冬季運動向來都是很大的挑戰，感謝運動員克服所有的障礙，都是最耀眼的台灣之光。

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最快將於今年8月掛牌的運動部，龔明鑫指出，未來會更努力推動身心障礙者運動的權益，加強打造非常友善的運動環境，讓不同族群都可以享受運動樂趣，政府也會持續支持體育發展，作為所有運動員的最佳後盾。

今年的冬季世界特殊奧林匹克運動會，來自澎湖的蔡靖宏在3月12日替台灣拿下花式滑冰單人比賽銀牌，這也是台灣代表隊首面獎牌；至於彭楨則在3月13日於競速滑冰女子333公尺，替台灣摘下首面金牌。（編輯：李亨山）1140317

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2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會代表團返國餐會17日在台北舉行，行政院祕書長龔明鑫（左3）、教育部政務次長張廖萬堅（左2）、體育署長鄭世忠（左）等人出席，一同舉杯感謝運動員替台灣爭光。中央社記者黎建忠攝 114年3月17日
2025年冬季世界特殊奧林匹克運動會代表團返國餐會17日在台北舉行，行政院祕書長龔明鑫（左3）、教育部政務次長張廖萬堅（左2）、體育署長鄭世忠（左）等人出席，一同舉杯感謝運動員替台灣爭光。中央社記者黎建忠攝 114年3月17日
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