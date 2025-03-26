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UBA女籃世新4強碰文化 游沁樺：做好準備沒什麼好怕

2025/3/26 15:45（3/26 16:46 更新）
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世新大學女籃26日舉辦前進4強決賽誓師大會，本季採取精兵政策僅註冊9名球員，29日將在大專籃球聯賽（UBA）公開女一級4強碰上強敵文化大學。中央社記者黃巧雯攝 114年3月26日
世新大學女籃26日舉辦前進4強決賽誓師大會，本季採取精兵政策僅註冊9名球員，29日將在大專籃球聯賽（UBA）公開女一級4強碰上強敵文化大學。中央社記者黃巧雯攝 114年3月26日
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（中央社記者黃巧雯台北26日電）本季採取精兵政策的衛冕軍世新大學，29日大專籃球聯賽（UBA）公開女一級4強將碰上強敵文化大學，世新前鋒游沁樺表示，隨時做好準備，沒什麼好怕。

尋求6連霸的世新大學女籃本季僅註冊9名球員，日前UBA 6強複賽靠著文化大學最後一場擊敗中信學院，驚險搭上4強末班車，雖然兩隊當時賽後一同開心慶祝，但29日在台北小巨蛋登場的4強賽，兩隊將正面交鋒，贏家才能前進冠軍賽。

世新大學女籃今天舉辦前進4強決賽誓師大會，總教練林紀妏接受媒體聯訪時表示，能晉4強已是今年最大黑馬，已經沒有壓力，只想帶球員好好享受比賽。

游沁樺認同教練一席話，她表示，相較於過去緊張、壓力大，今年面對4強賽較為放鬆，能以開心的心情面對比賽。

不過，世新從預賽到複賽階段幾乎以6、7名球員撐完全場，也讓游沁樺感嘆，每一場勝利都得來不易，「就是要很努力、要很拚，滿累的」。她坦言，真的沒想過能前進小巨蛋。

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談到4強將對戰來勢洶洶的文化，對手將挑戰隊史第20冠，游沁樺表示，隨時做好準備，沒什麼好怕。對於是否期待再創驚奇，游沁樺指出，走一步、算一步。

目前大三的游沁樺先前已被女子超級籃球聯賽（WSBL）台電列入保留名單，談到後續動向，她表示，先專注在接下來比賽，結束後再來好好思考。（編輯：張雅淨）1140326

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