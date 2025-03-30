李灝宇小聯盟3A首安就是長打 三壘打貢獻2分打點

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）旅美底特律老虎隊台灣好手李灝宇小聯盟3A首安沒有等太久，今天與克里夫蘭守護者比賽，6局下敲出首安就是長打，三壘打帶有2分打點，3A首安、首打點都出爐。

22歲台灣好手李灝宇旅美生涯首度升上小聯盟3A層級，昨天3A首場出賽3打數沒有安打，靠著四壞保送上壘，今天老虎3A繼續與克里夫蘭守護者3A交手，李灝宇先發打2棒、守二壘。

李灝宇首打席1局下選到四壞保送，3局下敲出右外野方向飛球出局，5局下再選到四壞保送上壘。

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老虎隊5局打完1比7落後，6局下追分，先靠著安打、觸身球保送、安打攻勢串聯追回2分，李灝宇在壘上有人時敲出右外野方向三壘打，一棒送回2分，幫助球隊將比數追至5比7落後，李灝宇9局下敲出右外野方向飛球出局。

李灝宇今天單場3打數敲出1支安打，選到2次四壞保送、貢獻2分打點，有1得分。老虎隊僅在9局下再追1分，但追分不及，以6比7吞敗。（編輯：管中維）1140330