大谷第2盜格拉斯諾5局無失分 道奇6比1勝勇士6連勝

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（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇今天主場迎戰亞特蘭大勇士，先發投手格拉斯諾在他的賽季首秀繳出5局無失分，再加上耶南德茲的2分砲，幫助道奇以6比1賞給勇士5連敗。

美聯社報導，衛冕軍道奇是自1981年贏得世界大賽冠軍 以來，首度拿下開季6連勝佳績。

勇士是自2016年開季9連敗以來首度苦吞開季5連敗。

道奇和勇士是國家聯盟中長期具有爭奪聯盟冠軍實力的勁旅，今晚的比賽是兩隊系列賽的首役。

右投的格拉斯諾（Tyler Glasnow）此役投出8次三振和3次保送，只在第5局讓勇士球員克蘭尼奇（Jarred Kelenic）和哈里斯（Michael Harris II）敲出一壘安打。

耶南德茲（Teoscar Hernandez）在1局下擊出436英尺的中外野全壘打，讓前面獲得保送的大谷翔平回到本壘得分。大谷在本賽季的所有6場比賽中都有回到本壘得分。

道奇在3局下憑藉康佛特（Michael Conforto）帶著打點的二壘安打和艾德曼（Tommy Edman）的高飛犧牲打將領先優勢擴大到4比0。史密斯（Will Smith）在5局下打出帶有打點的一壘安打，比分已經來到5比0。基凱赫南德茲（Kike Hernandez）在6局下敲出左外野陽春砲，讓比數擴大到6比0。

大谷翔平6局下再獲保送，之後盜上二壘，寫下本賽季個人第2次盜壘成功，只可惜後續隊友不給力，留下殘壘。

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勇士則是靠著哈里斯（Michael Harris II）在8局上的中外野全壘打攻下1分，這也終止勇士連續29局沒有得分的紀錄。

大谷翔平在這場比賽吞下3次三振和2次保送，使他的打擊率跌破3成。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140401